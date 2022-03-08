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Переход на питание насекомыми снизит воздействие на экологию и поможет сельскому хозяйству

Переход на питание насекомыми снизит воздействие на экологию и поможет сельскому хозяйству

Учёные назвали плюсы от перевода рациона на продукты из насекомых. По мнению нидерландских специалистов, использование насекомых в качестве пищи не только снизит выбросы парниковых газов, но и будет способствовать развитию сельского хозяйства.

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