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В Сбербанке заявили о высокой вероятности подъема ключевой ставки

В Сбербанке заявили о высокой вероятности подъема ключевой ставки

Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 22 или 23 процентов на ближайшем заседании Совета директоров регулятора является высокой, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, слова которого приводит РИА Новости.

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