Осень в предгорьях Кавказа. 🗺 Северо-восточные склоны Джинальского хребта, Ставропольский край, сентябрь 2024 г.
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Осень в предгорьях Кавказа. 🗺 Северо-восточные склоны Джинальского хребта, Ставропольский край, сентябрь 2024 г.