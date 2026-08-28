New Jersey Has America's Highest Lifetime Taxes: $1.36 Million How much money do you have to pay in taxes over a lifetime? This visualization, via Visual Capitalist's Bruno Venditti, maps the estimated lifetime tax bill for a single filer in every U.
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