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Zero Hedge

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New Jersey Has America's Highest Lifetime Taxes: $1.36 Million

New Jersey Has America's Highest Lifetime Taxes: $1.36 Million

New Jersey Has America's Highest Lifetime Taxes: $1.36 Million How much money do you have to pay in taxes over a lifetime? This visualization, via Visual Capitalist's Bruno Venditti, maps the estimated lifetime tax bill for a single filer in every U.

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