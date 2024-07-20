Армия РФ взяла под огневой контроль трассу между Угледаром и Константиновкой Российские военные добились очередного значимого успеха в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
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Армия РФ взяла под огневой контроль трассу между Угледаром и Константиновкой Российские военные добились очередного значимого успеха в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
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