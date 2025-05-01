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В ответ на пошлины Samsung сделает акцент на дорогие продукты, но Трамп думает, ч...

В ответ на пошлины Samsung сделает акцент на дорогие продукты, но Трамп думает, ч...

В ответ на пошлины Samsung сделает акцент на дорогие продукты, но Трамп думает, что компания построит в США «огромные заводы»Финансовый директор Samsung Пак Сун Чхоль (Park Soon-cheol) заявил, что компания сосредоточится на увеличении продаж флагманских продуктов и может переместить производственные площадки для поддержания прибыльности на фоне жёстких американских тарифов.

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