Сирия: Вооруженные столкновения, в том числе обстрелы и перестрелки, произошли между ополченцами Национальной гвардии и силами безопасности в окрестностях города Рима-Хазем, к западу от Сувайды, провинция Ас-Сувейда, в ночь с 29 на 30 августа.
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