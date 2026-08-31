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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артур перешел в «Сантос» после расторжения контракта с «Ювентусом»

Бывший полузащитник «Барселоны», « Ювентуса » и «Ливерпуля» Артур вернулся в Бразилию. 21 августа «Юве» расторг контракт с 30-летним бразильцем.

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