Врач Чарчян: Смерть Акчурина стала потерей для сердечно-сосудистого общества 

Сердечно-сосудистый хирург и доктор медицинских наук Эдуард Чарчян, который возглавляет отделение реконструктивно-восстановительной хирургии в Российском научном центре хирургии имени Петровского (РНЦХ), назвал смерть кардиохирурга Рената Акчурина огромной утратой для профессионального сообщества.
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