Почему в машине пахнет бензином? Что с этим делать?

Разбираемся вместе с автомобильными экспертами. Длительное вдыхание паров бензина опасно для здоровья: повышается риск удушья в закрытых и плохо проветриваемых помещениях;раздражаются слизистые оболочки верхних дыхательных путей;поражается центральная нервная система;теряется ориентация в пространстве;повышается риск потери сознания.
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