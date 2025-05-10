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ЦСКА готов предложить 10+5 млн евро за 20-летнего хавбека «Сан-Паулу» Алвеса (UOL)

ЦСКА готов предложить 10+5 млн евро за 20-летнего хавбека «Сан-Паулу» Алвеса (UOL)

Московский клуб проявляет интерес к Матеусу Алвесу, сообщает UOL.  Утверждается, что армейцы еще не делали официальных предложений, но могут предложить 10 миллионов евро в качестве фиксированной выплаты и еще 5 млн в виде бонусов за достижение определенных целей.

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