ЦСКА готов предложить 10+5 млн евро за 20-летнего хавбека «Сан-Паулу» Алвеса (UOL)

Московский клуб проявляет интерес к Матеусу Алвесу, сообщает UOL. Утверждается, что армейцы еще не делали официальных предложений, но могут предложить 10 миллионов евро в качестве фиксированной выплаты и еще 5 млн в виде бонусов за достижение определенных целей.