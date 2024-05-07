Стало известно, кому в Екатеринбурге предлагают самые высокие зарплаты

Среди работодателей, в частности, знаменитый «Сима-ленд»В рейтинге самых высокооплачиваемых профессий Екатеринбурга на начало мая оказались анестезиолог-реаниматолог, токарь-карусельщик и асфальтоукладчик.
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