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Стало известно, кому в Екатеринбурге предлагают самые высокие зарплаты

Стало известно, кому в Екатеринбурге предлагают самые высокие зарплаты

Среди работодателей, в частности, знаменитый «Сима-ленд»В рейтинге самых высокооплачиваемых профессий Екатеринбурга на начало мая оказались анестезиолог-реаниматолог, токарь-карусельщик и асфальтоукладчик.

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