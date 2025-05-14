Почта России внедряет новые технологии для улучшения выплаты пенсий

Почта России внедряет современные технологии для улучшения качества доставки пенсионных и социальных выплат — теперь пожилые люди могут отслеживать весь процесс перевода средств в режиме реального времени: от момента поступления до получения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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