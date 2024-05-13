У россиян с допуском к гостайне будут проверять загранпаспорта

Работодатели получат право проверять загранпаспорта сотрудников, имеющих доступ к гостайне. Такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Единая Россия», выяснили «Известия».
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