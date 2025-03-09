Вечный враг ХАМАС. Израильский «Генерал-Танк» готовится к блицкригу в Газе

Леонид Цуканов / Источник: Иван Шилов (с) ИА РегнумВечный враг ХАМАС. Израильский «Генерал-Танк» готовится к блицкригу в Газе В израильском высшем командовании продолжаются перестановки, спровоцированные конфликтом в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии