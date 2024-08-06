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Новак Джокович попозировал с олимпийским золотом в компании Джейсона Тейтума

Новак Джокович попозировал с олимпийским золотом в компании Джейсона Тейтума

Сербский теннисист стал олимпийским чемпионом, победив в финале Карлоса Алькараса. В Сети появилась совместная фотография Джоковича и форварда «Селтикс» и сборной США в парижском ресторане Siena, где состоялось празднование триумфа рекордсмена по количеству сезонов, завершенных в статусе первой ракетки мира.

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