Новак Джокович попозировал с олимпийским золотом в компании Джейсона Тейтума

Сербский теннисист стал олимпийским чемпионом, победив в финале Карлоса Алькараса. В Сети появилась совместная фотография Джоковича и форварда «Селтикс» и сборной США в парижском ресторане Siena, где состоялось празднование триумфа рекордсмена по количеству сезонов, завершенных в статусе первой ракетки мира.