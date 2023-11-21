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Финансист Вязовский допустил снижение цен на импортную технику зимой

Финансист Вязовский допустил снижение цен на импортную технику зимой

Эксперт финансовых рынков и рынка драгоценных металлов, вице-президент компании «Золотая Плата» Алексей Вязовский допустил, что к зиме цены на импортную технику скорректируются в России в связи с укреплением рубля.

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