6 рекордсменов по витаминам среди микрозелени, они прекрасно растут на подоконнике

Витаминные добавки — вещь непредсказуемая. Велика вероятность передозировки. Поэтому полезные микронутриенты врачи советуют получать из продуктов питания, причем особенно много витаминов содержится в зеленых овощах.
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