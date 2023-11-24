В сложившейся ситуации у Путина есть несколько вариантов для дальнейших действий

ОЛ Ольга Левенкова да,я и моя семья мы проголосуем за ВВП ZZZZZZZZZZZZZZ

Владимир Ершов Что-то говорят о пропаганде... В РФ как-то этот вопрос совсем слабо представлен - я о какой-либо пропаганде. Всё всегда пущено на самотёк: даже в тех вопросах, где необходима пропаганда, даже там от государства всегда тишина и молчок.