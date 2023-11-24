Про правду у двух евреев. Два некогда топовых еврейских эксперта - Яков Кедми и Евгений Сатановский - были завсегдатаями наших политических ток-шоу, но после известных событий и последовавших за тем скандалов, связанных с Израилем, были изгнаны с наших федеральных каналов.
В сложившейся ситуации у Путина есть несколько вариантов для дальнейших действий
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОЛ
Ольга Левенкова
да,я и моя семья мы проголосуем за ВВП ZZZZZZZZZZZZZZ
Ответить
2 час.
Владимир Ершов
Что-то говорят о пропаганде... В РФ как-то этот вопрос совсем слабо представлен - я о какой-либо пропаганде. Всё всегда пущено на самотёк: даже в тех вопросах, где необходима пропаганда, даже там от государства всегда тишина и молчок.
Ответить
1 час.
Аудрюс
Некоторой группе российских людей не понравилось, что два еврея встали на сторону Израиля... Странно было если б они начали защищать ХАМАС! Кстати, ХАМАС в большинстве арабских стран, считается террорестической организацией... Потому то Египет отказывается принимать беженцев из Палестины! ХАМАС это крыло террорестической организации Братья Мусульмане, организация запрещенная и в Египте и в России!!! Зато в большинстве западных стран эта организация имеет легальный статус!
Ответить
24 мин.
Свежие комментарии