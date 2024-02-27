Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

74 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Если некто имеет 2 высших это означает, что первое лишнее и ничего не изменило и второеБлондинка с двумя...
  • ninikooo Митусова
    Зачем Вы так? Может с девочкой случилось несчастье?! Может она попала в беду ?! Что же Вы всех одной меркой меряете?!Уголовное дело по...
  • Владимир Алтайцев
    Очередное  дерьмовое  дитятко, возмечтавшее о свободе!  Какая  ей  нужна свобода*? Пить, курить, ширяться, сношаться ...Уголовное дело по...

В Новосибирской области завершается формирование сети Центров амбулаторной онкологической помощи

В Новосибирской области завершается формирование сети Центров амбулаторной онкологической помощи

Как пояснил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» впервые на территории Новосибирской области появилась новая концепция оказания первичной помощи онкологическим больным – Центр амбулаторной онкологической помощи, главная задача которого – выявить злокачественное образование на ранней стадии и помочь каждому пациенту получить доступную и качественную медицинскую помощь в кратчайшие сроки в учреждениях, максимально приближенных к месту жительства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх