В Новосибирской области завершается формирование сети Центров амбулаторной онкологической помощи

Как пояснил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» впервые на территории Новосибирской области появилась новая концепция оказания первичной помощи онкологическим больным – Центр амбулаторной онкологической помощи, главная задача которого – выявить злокачественное образование на ранней стадии и помочь каждому пациенту получить доступную и качественную медицинскую помощь в кратчайшие сроки в учреждениях, максимально приближенных к месту жительства.