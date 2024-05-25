Кимаковский: взятие Архангельского приближает охват группировки ВСУ под Горловкой

Взятие под контроль населенного пункта Архангельское под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР) приближает охват подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах Торецк и Нью-Йорк под Горловкой.
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