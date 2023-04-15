Пушилин и Кириенко осмотрели восстановленный собор в Мариуполе

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 15 апреля посетили восстановленный после обстрелов украинской армии Свято-Никольский кафедральный собор в Мариуполе.