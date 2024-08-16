ВТБ: мошенники придумали три схемы обмана пенсионеров

В августе этого года мошенники почти в половине своих атак на пенсионеров использовали три схемы, выманивая личные данные под предлогом перерасчета пенсии, оформления полиса ОМС и предоставления скидок на ЖКУ.
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