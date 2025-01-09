Коронавирус йоктыручылар саны бөтен дөньяда 1,5 миллиард кешедән артык булырга мөмкин

Бөтен дөньяда коронавирус йоктыру очраклары саны буенча статистика рәсми мәгълүматлардан ике тапкырга артыграк була ала, чөнки ковидның күп очраклары җиңел формада үтү сәбәпле рәсми рәвештә теркәлмәскә мөмкин.
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