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Чемпионат Испании. «Алавес» в гостях у «Райо», «Барса» сыграет с «Бетисом» в субботу, «Реал» – с «Сосьедадом» Захаряна в воскресенье

Чемпионат Испании. «Алавес» в гостях у «Райо», «Барса» сыграет с «Бетисом» в субботу, «Реал» – с «Сосьедадом» Захаряна в воскресенье

В субботу «Атлетико» встретится на выезде с «Валенсией», «Барселона» примет «Бетис». В воскресенье «Реал» сыграет дома с «Сосьедалдом» Арсена Захаряна.

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