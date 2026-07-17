5 болидов столкнулись в квалификации «Ф-3», 3 гонщика выбыли

Квалификация «Формулы-3» была прервана красными флагами после инцидента с участием Ноа Стремстеда (« Трайдент »), Йевана Давида («Эй-Ай-Экс Рейсинг»), Хии Ямакоси (« Ван Амерсфорт »), Хосе Гарфиаса и Джеймса Уортона (оба – « Према »).
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