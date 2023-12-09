Южная Корея призвала Россию и КНДР прекратить военное сотрудничество

Парламент Южной Кореи призвал Россию и Северную Корею прекратить военное сотрудничество. В пятницу, 8 декабря, национальное собрание Кореи во время последнего заседания осенней сессии приняло резолюцию, которая призывает Москву и Пхеньян прекратить контакты в военной сфере.
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