Южная Корея призвала Россию и КНДР прекратить военное сотрудничество

Парламент Южной Кореи призвал Россию и Северную Корею прекратить военное сотрудничество. В пятницу, 8 декабря, национальное собрание Кореи во время последнего заседания осенней сессии приняло резолюцию, которая призывает Москву и Пхеньян прекратить контакты в военной сфере.