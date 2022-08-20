Конференция «Армия и общество» влияет на изменения информационной среды

Научно-практическая конференция на тему: «Армия и общество. Технология ментальных войн», прошла сегодня в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022».
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