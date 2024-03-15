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Что считается нарушением агитации на выборах президента России в 2024 году?

Что считается нарушением агитации на выборах президента России в 2024 году?

Советы для тех, кто не хочет нарушать закон Голосуйте за меня, выходной будет три дня! Кандидаты и партии всегда проводят активную предвыборную кампанию, ведь это отличная возможность кому-то напомнить о себе, а кому-то и впервые о себе заявить.

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