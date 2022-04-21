Агуэро, Дрогба, Скоулз, Компани, Шмейхель и Райт вошли в Зал славы АПЛ

Шесть футболистов включены в Зал славы английской Премьер-лиги. В список добавлены Серхио Агуэро, Венсан Компани (оба – «Манчестер Сити»), Дидье Дрогба («Челси»), Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»), Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Манчестер Сити») и Иан Райт («Арсенал», «Вест Хэм»).
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