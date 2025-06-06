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Царьград

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В Швеции супругов отправили в тюрьму за кариес у их трёх детей

В Швеции супругов отправили в тюрьму за кариес у их трёх детей

Многодетных родителей обвинили в недостаточном уходе за малышами.В Швеции многодетную супружескую пару осудили за ненадлежащий уход за полостью рта своих отпрысков.

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