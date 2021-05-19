Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение прошедших суток также прошла от минимума до максимума около 80-90 пунктов, но при этом примерно половина этого движения пришлась на азиатскую торговую сессию, в рамках которой мы не рекомендуем торговать.