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Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение прошедших суток также прошла от минимума до максимума около 80-90 пунктов, но при этом примерно половина этого движения пришлась на азиатскую торговую сессию, в рамках которой мы не рекомендуем торговать.

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