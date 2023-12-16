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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Теракта не было. Президентский лайнер с Качиньским на борту рухнул из-за ошибки пилотов

Теракта не было. Президентский лайнер с Качиньским на борту рухнул из-за ошибки пилотов

К такому выводу пришли новые власти Польши и ликвидировали подкомиссию, занимающуюся расследованием авиакатастрофы 13-летней давности.

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