Пузыри с гноем: поцелуи с бородатым мужчиной могут вызвать кожные инфекции

А еще раздражение на лице. 123RF/legion-media.ruБорода и усы часто становятся пристанищем для большого количества микроорганизмов (не забывайте регулярно промывать бороду с мылом или шампунем во время принятия душа).
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