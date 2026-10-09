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«ЛЕГЕНДА» 22 октября начнёт сбор заявок на облигации

«ЛЕГЕНДА» 22 октября начнёт сбор заявок на облигации

Ставка 1-го купона облигаций не превысит 21,50% годовых, доходность к погашению — до 23,75% годовых. Организаторы размещения — Совкомбанк и Цифра брокер.

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