«ЛЕГЕНДА» 22 октября начнёт сбор заявок на облигации

Ставка 1-го купона облигаций не превысит 21,50% годовых, доходность к погашению — до 23,75% годовых. Организаторы размещения — Совкомбанк и Цифра брокер.
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