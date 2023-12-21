Туляки стали беднее почти на 900 тысяч рублей за сутки из-за телефонных аферистов

Телефонные мошенники продолжают совершать преступления на территории Тульской области. По данным регионального Управления МВД России, за минувшие сутки аферисты украли у четырех жителей области в возрасте от 32 до 48 лет 897 988 рублей.
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