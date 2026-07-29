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Царьград

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Загадочный предмет на Марсе: Уфологи заговорили о войне пришельцев после снимка

Загадочный предмет на Марсе: Уфологи заговорили о войне пришельцев после снимка

Снимок марсохода Curiosity возродил в научных кругах обсуждения о наличии внеземных цивилизаций.Очередная фотография с Марса, переданная американским ровером Curiosity, вызвала шквал обсуждений в интернете.

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