Загадочный предмет на Марсе: Уфологи заговорили о войне пришельцев после снимка

Снимок марсохода Curiosity возродил в научных кругах обсуждения о наличии внеземных цивилизаций.Очередная фотография с Марса, переданная американским ровером Curiosity, вызвала шквал обсуждений в интернете.
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