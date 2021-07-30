Девушка из TikTok раскрыла секрет, как покорить любого парня одним лишь взглядом, у нее работает, а повторить может каждый

ПоболтаемДевушка из TikTok раскрыла секрет, как покорить любого парня одним лишь взглядом, у нее работает, а повторить может каждыйМногие считают, что любовь – это состояние, к которому каждый приходит в определенный момент, встретив «своего» человека.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИльдус СагитовК чему это?! Все мужики сволочи, им от женщин надо только одно. Женщина и сама всё может?! Что-то тут не склеивается...СергейГоспидяяя! Ещё одна курица, уверенная в своей неотразимости: "Смотрите, смотрите, он со мною переспал, потому, что я на него неотразимо посмотрела, как и до него100500 человек!!!!"Побегу ещё посмотрю на другого!. Курица, что ещё...Комментировать
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