Шатов: «Надеюсь, в ближайшее время у меня обязательно появится шанс снова приступить к работе. Жду с нетерпением»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов высказался об уходе из екатеринбургского клуба, заявив, что ждет новых предложений по работе.
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