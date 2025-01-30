Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Медицинский признал, что слушает Пугачёву, но против финансирования государством тех, кто оплёвывает страну

Медицинский признал, что слушает Пугачёву, но против финансирования государством тех, кто оплёвывает страну

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в интервью РБК заявил, что певица Алла Пугачева была талантливым голосом своего времени, но сейчас ее имя используется в целях, связанных с политикой, а не искусством.

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