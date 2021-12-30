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МВД будет выдавать удостоверение лицам без гражданства в виде карты с чипом с биометрией

МВД России будет выдавать временное удостоверение личности лицам без гражданства в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица человека и его отпечатки пальцев, следует из ведомственного приказа, с которым ознакомились в ТАСС.

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