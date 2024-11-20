Глобальная засуха: Юг России на грани превращения в пустыню, предупреждают учёные Ирэн ОрлонскаяИсследователи из Южного федерального университета (ЮФУ) провели исследования, которые показали значительные изменения в природе и экологии южных регионов России за последние 60 лет.