Главу Северной Кореи уже не в первый раз "хоронят" иностранные СМИ, опираясь на сомнительные слухи.Утром во вторник, 20 октября, по новостным лентам мировых СМИ прокатилась сенсация: северокорейский лидер Ким Чен Ын якобы впал в кому из-за кровоизлияния в мозг.