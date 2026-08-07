ВБ

Ваоерий Брусков

Ринат Ахметуллин Видимо такая особенность у людей после применения по ним ядерного оружия, гыгыгы, нужно обдолбать гейропу ядеркой и они (их остатки) возлюбят русских.

А они что будут делать со своими боеголовками? Прижмут или по нам шарахнут? Там только америкмнских - около 200! А ещё у Британии и Франции. Хотите посмотреть на Ад перед тем как испариться?