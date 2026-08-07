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Спутник

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Апти Алаудинов: История даст оценку действиям этих нелюдей

Апти Алаудинов: История даст оценку действиям этих нелюдей

Преступления грузинских наемников ВСУ на территории Курской области нельзя ничем оправдать, история вскоре даст оценку этим действиям.

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Комментарии
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АС
Александр Сазыкин
Дмитрий Бобров
Историю пишут победители. Сначала надо победить.
Историю пишут победители....
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1 м.
ВБ
Ваоерий Брусков
Ринат Ахметуллин
Видимо такая особенность у людей после применения по ним ядерного оружия, гыгыгы, нужно обдолбать гейропу ядеркой и они (их остатки) возлюбят русских.
А они что будут делать со своими боеголовками? Прижмут или по нам шарахнут? Там только америкмнских - около 200! А ещё у Британии и Франции. Хотите посмотреть на Ад перед тем как испариться?
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1 м.
АН
Анабела Неструева
Ваоерий Брусков
А они что будут делать со своими боеголовками? Прижмут или по нам шарахнут? Там только америкмнских - около 200! А ещё у Британии и Франции. Хотите посмотреть на Ад перед тем как испариться?
они тоже  испорятся  не переживай  ща них
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1 м.