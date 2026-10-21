Международная молодежная олимпиада по географии (MY-GEO 2026) пройдет с 24 по 31 октября в Сириусе. Организаторами олимпиады выступают Образовательный Фонд «Талант и успех», Министерство просвещения РФ и Русское географическое общество.
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