У «МЮ» 1 победа в 5 последних матчах АПЛ. Дальше – «Ливерпуль»

Команда под руководством Эрика тен Хага проиграла «Челси» со счетом 3:4 в матче 31-го тура АПЛ. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» выиграл только один из пяти последних матчей в АПЛ – 2:0 у «Эвертона» 9 марта.
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