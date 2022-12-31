Бывают даже у Деда Мороза: как не пропустить инфаркт и инсульт после выпитого и съеденного

Действительно, в предновогодней суете легко списать признаки сосудистой катастрофы на слишком большое количество выпитого, беготню по магазинам в жарком пуховике, стресс от того, что не успеешь купить всем подарки, духоту в переполненном транспорте.
Действительно, в предновогодней суете легко списать признаки сосудистой катастрофы на слишком большое количество выпитого, беготню по магазинам в жарком пуховике, стресс от того, что не успеешь купить всем подарки, духоту в переполненном транспорте.
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