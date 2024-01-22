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Ученик Адыгейской республиканской гимназии вошел в десятку лучших спортсменов республики 2023 года

Комитет РА по физической культуре и спорту назвал лучших спортсменов и тренеров Адыгеи 2023 года. Список был утвержден комиссией, которая рассмотрела десятки предложенных спортшколами и физкультурными организациями кандидатур.

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