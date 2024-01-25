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Провокация по типу Бучи

https://t.me/RadioStydoba/2622013 января 2024 годаКак рассказал журналистам председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, киевские власти, чтобы вернуть к себе внимание и поддержку Запада, готовят провокации против РФ.

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