Алтайский автомобилисты задолжали налогов более чем на 1 млрд рублей

Всего в этом году владельцы авто должны были заплатить в казну 2 млрд 300 млн рублей Около трети алтайских автовладельцев не оплатили транспортный налог в установленный срок — общая сумма задолженности составляет 800 млн рублей.
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